Атака дронов: в Хмельницкой области повреждены дома и предприятия

Российские ударные дроны повредили частные дома и предприятия в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина .

Он отметил, что более подробную информацию предоставит позже.

"По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий", - сообщил.

По его словам, этой ночью российский агрессор снова совершил комбинированную атаку на Хмельницкую область.

Массированная атака российских дронов

В ночь на 26 мая российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Около часа ночи в Киеве прозвучали первые взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским БпЛА.

В Харькове из-за атаки дронов прозвучали более 10 взрывов.

Около четырех утра российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили по Украине крылатые ракеты Х-101/555. Главное их количество было направлено для удара по району города Староконстантинов Хмельницкой области.

Кроме того, агрессор атаковал Запорожскую область. Вследствие атаки зафиксированы разрушения и раненые среди жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.