Атака дронов: в Хмельницкой области повреждены дома и предприятия
Российские ударные дроны повредили частные дома и предприятия в Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.
По его словам, этой ночью российский агрессор снова совершил комбинированную атаку на Хмельницкую область.
"По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий", - сообщил.
Он отметил, что более подробную информацию предоставит позже.
Массированная атака российских дронов
В ночь на 26 мая российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
Около часа ночи в Киеве прозвучали первые взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским БпЛА.
В Харькове из-за атаки дронов прозвучали более 10 взрывов.
Около четырех утра российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили по Украине крылатые ракеты Х-101/555. Главное их количество было направлено для удара по району города Староконстантинов Хмельницкой области.
Кроме того, агрессор атаковал Запорожскую область. Вследствие атаки зафиксированы разрушения и раненые среди жителей.
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