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Росіяни вдарили по Запорізькому району: є руйнування та поранені

Понеділок 26 травня 2025 06:59
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Росіяни вдарили по Запорізькому району: є руйнування та поранені Фото: в селі Юнаківка зруйновано будинок (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 травня російські окупанти вдарили по селу Юнаківка Запорізької області. Внаслідок атаки є поранені, зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що поранення отримали: 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Наразі постраждалим надани необхідну медичну допомогу.

Росіяни вдарили по Запорізькому району: є руйнування та поранені

Оновлено о 07:00

Федоров поінформував, що впродовж доби російські окупанти завдали 419 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

  • війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Камʼянському, Малим Щербакам, Гуляйполю, Малій Токмачці та Малинівці.
  • 253 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку
  • 6 обстрілів з РСЗВ накрили Юрківку, Новодарівку та Новоданилівку;
  • 134 артобстріли було завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 5 повідомлень про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури",- резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області. У зв'язку з цим майже 3000 людей у прифронтових населених пунктах залишилися без світла.

"Таким чином, унаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина - протягом тривалого часу", - писав Федоров.

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