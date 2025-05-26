Росіяни вдарили по Запорізькому району: є руйнування та поранені

В ніч на 26 травня російські окупанти вдарили по селу Юнаківка Запорізької області. Внаслідок атаки є поранені, зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області. У зв'язку з цим майже 3000 людей у прифронтових населених пунктах залишилися без світла.

"Таким чином, унаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина - протягом тривалого часу", - писав Федоров.

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