Харків атакують "Шахеди": у місті пролунали понад 10 вибухів

У Харкові та передмісті пролунали більше десяти вибухів. Місто під масованою атакою російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та видання "Суспільне".

"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - написав Синєгубов.

Він додав, що загроза зберігається і радить жителям залишатися у безпечних місцях до відбою.

За даними кореспондентів "Суспільне", у Харкові за вечір пролунали 11 вибухів.