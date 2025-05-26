ua en ru
Пн, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Харків атакують "Шахеди": у місті пролунали понад 10 вибухів

Понеділок 26 травня 2025 01:18
UA EN RU
Харків атакують "Шахеди": у місті пролунали понад 10 вибухів Фото: росіяни масовано атакують Харків ударними БпЛА (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові та передмісті пролунали більше десяти вибухів. Місто під масованою атакою російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та видання "Суспільне".

"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - написав Синєгубов.

Він додав, що загроза зберігається і радить жителям залишатися у безпечних місцях до відбою.

За даними кореспондентів "Суспільне", у Харкові за вечір пролунали 11 вибухів.

Масовані дронові атаки Росії

Напередодні ввечері терористи знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У східних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи і працюють сили ППО.

О 00:54 військові повідомили про рух нових груп дронів у напрямку Харкова.

В ніч на неділю, 25 травня, російські терористи обстріляли 13 областей країни. Для ударів були використані десятки балістичних і крилатих ракет, а також близько 300 ударних БпЛА.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей зазнали поранень. Зруйновано і пошкоджено житлові будинки та об'єкти житлової і промислової інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ не виключили нових комбінованих атак загарбників по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Атака дронів
NEWS
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН