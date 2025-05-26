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У Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку БпЛА

Україна, Понеділок 26 травня 2025 00:52
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку БпЛА Фото: російські ударні дрони знову масштабно атакують Україну та Київ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів дронами "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Сигнал тривоги у Києві пролунав о 00:43.

За даними військових, станом на 00:41 російські ударні дрони рухалися:

  • на півночі Сумщини курсом на захід;
  • кілька груп на сході, у центрі, на заході Чернігівщини, курсом на північ Київщини;
  • на півночі та півдні Київщини курсом на Житомирщину;
  • на південному сході Київщини курсом на столицю;
  • на півночі Полтавщини курсом на Черкащину, Київщину;
  • на півночі Черкащини курсом на південний захід;
  • на півдні Черкащини курсом на захід;
  • на сході Кіровоградщини курсом на Кременчук;
  • на півдні Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;
  • у центрі Харківщини курсом на південний захід.

О 00:54 військові повідомили про рух "Шахедів" на Київ та Харків.

О 01:06 Повітряні сили повідомили про нові групи дронів з Курської та Брянської областей РФ на Сумщину та Чернігівщину.

Станом на 01:07 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку БпЛА

Масовані дронові атаки Росії

Напередодні ввечері терористи знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У східних, північних, центральних та південних областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працюють сили ППО.

В ніч на неділю, 25 травня, російські терористи обстріляли 13 областей країни. Для ударів були використані десятки балістичних і крилатих ракет, а також близько 300 ударних БпЛА.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей зазнали поранень. Зруйновано і пошкоджено житлові будинки та об'єкти житлової та промислової інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ не виключили нових комбінованих атак загарбників по Україні.

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