Атака по Днепру: частично разрушена 16-этажка, много пострадавших (фото)
Сегодня, 22 января, РФ нанесла беспилотниками удар по Днепру. В результате атаки частично разрушен 16-этажный дом, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС в Telegram.
Согласно данным спасателей, с верхних этажей поврежденного дома спасены 16 человек - предварительно, 14 человек пострадали. В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв. м.
Возле места попадания вражеских дронов установлен Пункт экстренной психологической помощи - пострадавшие получают необходимую поддержку от психологов ГСЧС. Кроме того, развернут Пункт обогрева для граждан.
Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим (t.me/dsns_telegram)
В ГСЧС рассказали, что к ликвидации последствий вражеского удара привлечены более 50 спасателей и 17 единиц техники.
Удары по Днепру
Напомним, 22 января произошел очередной вражеский обстрел Днепра. Городской голова рассказал, что на месте вражеского удара по многоэтажке продолжается спасательная операция. Сейчас известно о пяти пострадавших, среди них - ребенок. Один из раненых госпитализирован.
Отметим, россияне усилили обстрелы Днепра, целясь в критическую и гражданскую инфраструктуру. В частности, во время масштабной атаки 16 января тысячи жителей левобережной части города остались без электроэнергии из-за повреждения сетей.
Из-за критических повреждений энергетической инфраструктуры Днепра в результате обстрелов городской голова Днепра Борис Филатов объявил чрезвычайную ситуацию национального уровня.
Кроме того, 22 января РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела было повреждено двухэтажное жилое здание и частные дома.