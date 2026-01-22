Атака по Днепру: частично разрушена 16-этажка, много пострадавших (фото)

Сегодня, 22 января, РФ нанесла беспилотниками удар по Днепру. В результате атаки частично разрушен 16-этажный дом, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС в Telegram .

Согласно данным спасателей, с верхних этажей поврежденного дома спасены 16 человек - предварительно, 14 человек пострадали. В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв. м.

Возле места попадания вражеских дронов установлен Пункт экстренной психологической помощи - пострадавшие получают необходимую поддержку от психологов ГСЧС. Кроме того, развернут Пункт обогрева для граждан.

Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС рассказали, что к ликвидации последствий вражеского удара привлечены более 50 спасателей и 17 единиц техники.