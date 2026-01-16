Енергетики повернули світло лівобережній частині Дніпра

Енергетики ДТЕК сьогодні вдень, 16 січня, повернули світло лівобережній частині Дніпра після серії масованих обстрілів обласного центру на початку січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Просимо дніпрян ощадливо користуватися електроенергією та вмикати потужні прилади по черзі. При цьому на правому березі міста без світла залишається ще 4 тисячі родин. Ми вже працюємо, аби заживити кожну домівку", - додали у ДТЕК.

У ДТЕК також повідомили, що поки тривають ремонтні роботи основного обладнання, на лівому березі Дніпра діють тимчасові схеми живлення, які дуже чутливі до високих навантажень.

"Енергетики ДТЕК повернули електропостачання для 51,5 тисячі осель після обстрілу 10 січня", - зазначили у компанії.

Масовані обстріли Дніпра

Нагадаємо, 7 січня Росія здійснила масштабну атаку на об’єкти критичної інфраструктури в Дніпропетровській та Запорізькій областях, унаслідок чого ці регіони повністю залишилися без електроенергії.

Так, у Дніпрі після ударів росіян всі медичні заклади перевели на резервне живлення від генераторів, а зимові канікули для школярів було подовжено.

Згодом міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про надзвичайну ситуацію загальнодержавного рівня, підкресливши, що з технічного погляду ситуація є вкрай складною.

За словами міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, у Дніпропетровській області цілодобово продовжуються роботи з відновлення електропостачання після обстрілів. Опалення вже повернули більш ніж 800 тисячам споживачів, а водопостачання для всіх абонентів стабілізували.