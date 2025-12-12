ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Атака балістики, загроза пуску ракет з Ту-95МС. В низці областей оголошена тривога

П'ятниця 12 грудня 2025 10:46
UA EN RU
Атака балістики, загроза пуску ракет з Ту-95МС. В низці областей оголошена тривога Фото: в Україні оголосили ракетну небезпеку через загрозу пусків ракет з Ту-95 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні зранку, 12 грудня, оголосили ракетну небезпеку через загрозу запусків крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога через загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також у Повітряних силах попередили про фіксацію швидкісної цілі на Сумщині, курсом на Хотінь.

Атака балістики, загроза пуску ракет з Ту-95МС. В низці областей оголошена тривога

Обстріли України росіянами

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 80 ударних дронів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували дронами Одесу та Одеський район. Під ударом опинилася енергетика, пошкоджені будівлі та сталися пожежі.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. В результаті горіли п'ятеро житлових будинків.

Окрім того, у ніч на 11 грудня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Більшість ворожих засобів нападу знищила українська протиповітряна оборона.

Зокрема, російські окупанти атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки було зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ракетний удар Ракетна атака
Новини
Під ударом енергетика і будівлі: наслідки нічної атаки РФ по Одесі та області (фото)
Під ударом енергетика і будівлі: наслідки нічної атаки РФ по Одесі та області (фото)
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень