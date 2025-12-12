Атака балістики, загроза пуску ракет з Ту-95МС. В низці областей оголошена тривога

В Україні сьогодні зранку, 12 грудня, оголосили ракетну небезпеку через загрозу запусків крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Також у Повітряних силах попередили про фіксацію швидкісної цілі на Сумщині, курсом на Хотінь.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога через загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріли України росіянами

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 80 ударних дронів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували дронами Одесу та Одеський район. Під ударом опинилася енергетика, пошкоджені будівлі та сталися пожежі.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. В результаті горіли п'ятеро житлових будинків.

Окрім того, у ніч на 11 грудня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Більшість ворожих засобів нападу знищила українська протиповітряна оборона.

Зокрема, російські окупанти атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки було зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.