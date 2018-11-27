УЕФА перенес матч "Ворскла" - "Арсенал" в Киев

Причиной стало из-за введения военного положения в Украине

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение перенести матч 5 тура Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" из Полтавы в Киев. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что связано это с введения военного положения в некоторых областях Украины. УЕФА продолжит отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни.

Таким образом, встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в четверг, 29 ноября. Начало игры в 19:55.

Стоит отметить, что в Полтавской области военное положение не будет введен, однако он коснется Харькова, куда должен был прилететь лондонский клуб.