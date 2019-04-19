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"Арсенал" дважды всухую обыграл "Наполи" в Лиге Европы

Новости » Спорт    19.04.2019 - 00:11
"Арсенал" дважды всухую обыграл "Наполи" в Лиге Европы

Лондонцы - в полуфинале турнира

"Наполи" проиграл "Арсеналу" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" завершилась со счетом 1:0 в пользу "канониров".

Единственный гол в игре был забил форвардом гостей Александром Ляказеттом на 36 минуте. Неаполитанцы ничем не сумели ответить, так и не забив в ворота команды Эмери ни разу за два четвертьфинальных матча.

Первая игра между командами, которая состоялась неделю назад в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Таким образом, лондонцы прошли в следующую стадию турнира, где встретится с "Валенсией". Полуфинальные матчи будут сыграны 2 и 9 мая. В другой паре за право выйти в финал поспорят "Челси" и "Айнтрахт".

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