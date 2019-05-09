"Арсенал" обыграл "Валенсию" и стал первым финалистом Лиги Европы

Фото: "Валенсия" - "Арсенал" (twitter.com/Arsenal)

Хет-трик Обамеянга обеспечил "канонирам" победу

"Арсенал" в гостях обыграл "Валенсию" в ответном полуфинальном матче Лиги Европы-2018/19. Игра на стадионе "Месталья" завершилась со счетом 3:2.

Уже на 11 минуте хозяевам удалось выйти вперёд, гол на счету Кевина Гамейро. Однако через 6 минут Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. На 50 минуте Александр Ляказетт забил второй гол в ворота "Валенсии". Через 8 минут Гамейро, сделав дубль, снова сделал счет равным, но голы того же Обамеянга на 69 и 88 минутах принесли итоговую победу гостям.

Напомним, "Арсенал" одержал победу со счетом 3:1 в первом матче между командами, который состоялся неделю назад в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Таким образом, "канониры" и во втором поединке оказались сильнее "Валенсии" и вышли в финал Лиги Европы.

Второй финалиста пытаются определить "Челси" и "Айнтрахт" в овертаймах.