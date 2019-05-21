"Арсенал" решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Фото: Генрих Мхитарян (arsenal.com)

"Канониры" выступили со специальным заявлением

Армянский футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте "канониров".

"Мы тщательно изучили все варианты участия Мики в составе команды, но после совместного обсуждения этого вопроса с самим игроком и его семьей мы решили, что он не поедет на матч", - говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб направил письмо в УЕФА, выразив глубокую обеспокоенность этой ситуацией.

"Мики был ключевым игроком команды на пути к финалу, это потеря для команды. Нам грустно, что при таких обстоятельствах игрок пропустит финал крупного европейского турнира, поскольку такое редко случается в футбольной карьере", - добавляется в сообщении "Арсенала".

Игрок продолжит тренироваться с командой, пока она не отправится в Баку.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

Ранее британские СМИ сообщили, что Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы из соображений безопасности.