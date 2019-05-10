Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны

Фото: футболисты "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Челси" и "Арсенала" (uefa.com)

В решающих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся только английские клубы

Впервые в истории в финальных матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов в одном сезоне сыграют четыре команды из одной страны. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В решающих поединках сезона 2018/19 встретятся только английские клубы. Так, в финале главного еврокубкового турнира сойдутся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

The 2019 #UCLfinal is set!



Tottenham Liverpool#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2019

Победитель Лиги Европы определится в паре "Арсенал" - "Челси". Игра пройдет 29 мая в Баку.

Напомним, в 2018 году в Киеве на НСК "Олимпийский" мадридский "Реал" в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.