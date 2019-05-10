ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны

Новости » Спорт    10.05.2019 - 10:18
Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны
Фото: футболисты "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Челси" и "Арсенала" (uefa.com)

В решающих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся только английские клубы

Впервые в истории в финальных матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов в одном сезоне сыграют четыре команды из одной страны. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В решающих поединках сезона 2018/19 встретятся только английские клубы. Так, в финале главного еврокубкового турнира сойдутся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

Победитель Лиги Европы определится в паре "Арсенал" - "Челси". Игра пройдет 29 мая в Баку. 

Напомним, в 2018 году в Киеве на НСК "Олимпийский" мадридский "Реал" в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

"Арсенал" обыграл "Валенсию" и стал первым финалистом Лиги Европы "Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Новости Украины АрсеналЛиверпульТоттенхэмУЕФАЧелсиЛига Европыфиналчемпионат АнглииЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь