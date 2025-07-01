Ароматний пиріг з вишнею без дріжджів: рецепт смачного літнього десерту

У розпал сезону свіжих ягід варто приготувати легкий пиріг із вишнею. Він має мінімальний набір інгредієнтів, простий процес приготування, а соковита начинка робить цей десерт ідеальним вибором для літнього чаювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Для тіста знадобляться такі інгредієнти:
Для начинки:
Легкий рецепт
Спочатку в тарілку потрібно насипати борошно, додати холодне масло, просіяне какао, дрібку солі та цукор. Все потрібно перетерти руками в крихту.
В іншу тарілку вкидаємо сир, сметану, цукор, ванільний цукор, яйця і перебиваємо блендером в однорідну масу. Додаємо крохмаль і розмішуємо.
Вишні або черешні вимішайте з чайною ложкою крохмалю. Далі беремо форму, застелену пергаментом, всипте 2/3 крихти і втрамбуйте її.
Влийте половину сирної маси, додайте ягоди і залийте сирною масою що лишилась. Зверху акуратно присипте крихтою, що залишилась і випікаємо при 180 С 60 хв. Дайте повністю охолонути і лише тоді розріжте пиріг.
Загальний час приготування - 90 хвилин.
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