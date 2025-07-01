Ароматний пиріг з вишнею без дріжджів: рецепт смачного літнього десерту

Торф'яний пиріг з вишнею: простий рецепт

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

борошно - 400 г

какао - 4 ст.л

цукор - 100 г

дрібка солі

холодне вершкове масло - 200 г

Для начинки:

кисломолочний сир - 500 г

яйця - 4 шт.

цукор - 150 г (можна брати замінник еритрит)

сметана - 100 г (15 %)

крохмаль - 2 ст.л (можна кукурудзяний)

ванільний цукор 10 г

вишні без кісточки - 400 г

Легкий рецепт

Спочатку в тарілку потрібно насипати борошно, додати холодне масло, просіяне какао, дрібку солі та цукор. Все потрібно перетерти руками в крихту.

В іншу тарілку вкидаємо сир, сметану, цукор, ванільний цукор, яйця і перебиваємо блендером в однорідну масу. Додаємо крохмаль і розмішуємо.

Вишні або черешні вимішайте з чайною ложкою крохмалю. Далі беремо форму, застелену пергаментом, всипте 2/3 крихти і втрамбуйте її.

Влийте половину сирної маси, додайте ягоди і залийте сирною масою що лишилась. Зверху акуратно присипте крихтою, що залишилась і випікаємо при 180 С 60 хв. Дайте повністю охолонути і лише тоді розріжте пиріг.

Загальний час приготування - 90 хвилин.

Рецепт пирога з вишнею (фото: кадр з відео)

