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Салат з кавуна, м’яти й фети: рецепт страви, яку подають у найкращих ресторанах

Неділя 29 червня 2025 07:45
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Салат з кавуна, м’яти й фети: рецепт страви, яку подають у найкращих ресторанах Смачний рецепт салату з кавуна, м’яти й фети (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У спекотні дні немає нічого кращого за освіжаючий салат із соковитого кавуна, ароматної м’яти та ніжного сиру фета. Це легка страва, яка вражає поєднанням смаків і дарує справжню прохолоду.

РБК-Україна повідомляє, як приготувати такий салат з кавуна, який подають у найкращих ресторанах.

Салат з кавуна та сиру фета: швидкий спосіб приготування

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • кавун
  • сир фета
  • огірки - 3 шт.
  • сік лайма - 2 ст. л
  • м'ята - 10 листочків
  • базилік - 10 листочків
  • оливкова олія - 2 ст. л
  • мед - 2 ст. л
  • сіль і перець до смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно зняти шкірку з огірків та нарізати кружечками. Кавун має бути солодкий та стиглий. Його потрібно очистити від кісточок та нарізати невеличкими кубиками.

Все покладіть у велику миску і додайте дрібно різану м'яту.

Для заправки з'єднайте сік лайма, олію, мед, сіль та перець.

Сир наріжте кубиками і викладіть зверху салату і вилийте туди ж заправку.

Салат з кавуна, м’яти й фети: рецепт страви, яку подають у найкращих ресторанахРецепт салату з кавуна та сиру фета (фото: кадр з відео)

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Рецепти Кавун Салати
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