Салат з кавуна, м’яти й фети: рецепт страви, яку подають у найкращих ресторанах

У спекотні дні немає нічого кращого за освіжаючий салат із соковитого кавуна, ароматної м’яти та ніжного сиру фета. Це легка страва, яка вражає поєднанням смаків і дарує справжню прохолоду.

РБК-Україна повідомляє, як приготувати такий салат з кавуна, який подають у найкращих ресторанах.

Салат з кавуна та сиру фета: швидкий спосіб приготування

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

кавун

сир фета

огірки - 3 шт.

сік лайма - 2 ст. л

м'ята - 10 листочків

базилік - 10 листочків

оливкова олія - 2 ст. л

мед - 2 ст. л

сіль і перець до смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно зняти шкірку з огірків та нарізати кружечками. Кавун має бути солодкий та стиглий. Його потрібно очистити від кісточок та нарізати невеличкими кубиками.

Все покладіть у велику миску і додайте дрібно різану м'яту.

Для заправки з'єднайте сік лайма, олію, мед, сіль та перець.

Сир наріжте кубиками і викладіть зверху салату і вилийте туди ж заправку.

Рецепт салату з кавуна та сиру фета (фото: кадр з відео)