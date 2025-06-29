Салат з кавуна, м’яти й фети: рецепт страви, яку подають у найкращих ресторанах
У спекотні дні немає нічого кращого за освіжаючий салат із соковитого кавуна, ароматної м’яти та ніжного сиру фета. Це легка страва, яка вражає поєднанням смаків і дарує справжню прохолоду.
РБК-Україна повідомляє, як приготувати такий салат з кавуна, який подають у найкращих ресторанах.
Салат з кавуна та сиру фета: швидкий спосіб приготування
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- кавун
- сир фета
- огірки - 3 шт.
- сік лайма - 2 ст. л
- м'ята - 10 листочків
- базилік - 10 листочків
- оливкова олія - 2 ст. л
- мед - 2 ст. л
- сіль і перець до смаку
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно зняти шкірку з огірків та нарізати кружечками. Кавун має бути солодкий та стиглий. Його потрібно очистити від кісточок та нарізати невеличкими кубиками.
Все покладіть у велику миску і додайте дрібно різану м'яту.
Для заправки з'єднайте сік лайма, олію, мед, сіль та перець.
Сир наріжте кубиками і викладіть зверху салату і вилийте туди ж заправку.
Рецепт салату з кавуна та сиру фета (фото: кадр з відео)
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