Ароматный пирог с вишней без дрожжей: рецепт вкусного летнего десерта

В разгар сезона свежих ягод стоит приготовить легкий пирог с вишней. Он имеет минимальный набор ингредиентов, простой процесс приготовления, а сочная начинка делает этот десерт идеальным выбором для летнего чаепития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Для теста понадобятся такие ингредиенты:
Для начинки:
Легкий рецепт
Сначала в тарелку нужно насыпать муку, добавить холодное масло, просеянное какао, щепотку соли и сахар. Все нужно перетереть руками в крошку.
В другую тарелку бросаем творог, сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем крахмал и размешиваем.
Вишни или черешни вымешиваем с чайной ложкой крахмала. Далее берем форму, застеленную пергаментом, всыпьте 2/3 крошки и утрамбуйте ее.
Влейте половину творожной массы, добавьте ягоды и залейте оставшейся творожной массой. Сверху аккуратно присыпьте оставшейся крошкой и выпекаем при 180 С 60 мин. Дайте полностью остыть и только тогда разрежьте пирог.
Общее время приготовления - 90 минут.
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