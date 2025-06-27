Ці полуничні роли - найсмачніше, що ви приготуєте цього літа
Рецепт солодких ролів з полуницею, які варто приготувати влітку (колаж: РБК-Україна)
Солодкі роли з полуницею - це легкий та ефектний десерт, який підкорить як дітей, так і дорослих. Готуються за лічені хвилини, а виглядають як справжній шедевр із ресторану!
РБК-Україна повідомляє, як легко може кожен приготувати роли з полуниці вдома.
Солодкі ролики з полуниці
Інгредієнти:
- яйця - 5 шт.
- цукор - 25 г
- молоко - 25 г
- крохмаль - 10 г
- полуничний джем - 60 г
- крем-сир - 50 г
- фрукти будь-які - 40 г
Спочатку крохмаль потрібно розчинити в молоці, влити в яєчну суміш, додати цукор та ретельно розмішати. Після цього насмажте млинців.
Для крему змішайте крем-сир з джемом. Перед приготуванням млинець охолодити, а крем краще викласти за допомогою мішка, щоб не порвати млинець.
Роли перед нарізкою необхідно охолодити та зверху прикрасити фруктами.
Солодкі роли з полуниці (фото: кадр з відео)
@cesmak.info Солодкі роли до дня полуниці! Улюблені роли моїх дітей Що треба: Для млинців на 5 шт 1. Яйце 5 шт 2. Цукор 25 гр 3. молоко 25 гр 4. Крохмаль 10 гр Крохмаль розчинити в молоці, влити в яєчну суміш, додати цукор, розмішати. Для крему на 5 порцій: 1. сирний сир 360 гр. 2. Полуничний джем 60 гр Добре перемішати. Для ролу: 1. Яєчний млинець - 1 шт 2. Крем сир - 50 - 80 гр 3. Фрукти будь-які - 40 гр Перед приготуванням млинець охолодити, а крем краще викладати за допомогою мішка, щоб не порвати млинець. Роли перед нарізкою необхідно охолодити! Обережно! Це дуже смачно! #млинцірецепт #солодкімлинці #млинцізфруктами #млинцізполуницею #полуницярецепт #простімлинці #простірецепти #рецептиукраїнською #сушімлинці #ролимлинці #українськістрави #українськірецепти #легкімлинці оригінальний звук - Кулінарні Рецепти
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