Армія РФ порушує перемир'я другу добу поспіль: у Генштабі доповіли про кількість атак

Станом на 16:00, 10 травня, окупанти від початку цієї доби здійснили вже 60 атак на позиції Сил оборони України. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі поінформували, що наразі тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Зокрема, на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нововасилівка, Рогозіне, Яструбщина, Будки, Атинське, Нескучне, Бачівськ, Лужки, Волфине та Іскрисківщина.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне боєзіткнення з дев’яти, які відбувалися сьогодні. Крім того, противник здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, десять із яких - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав п’ять штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Ставки та Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.