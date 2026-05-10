Армия РФ нарушает перемирие вторые сутки подряд: в Генштабе доложили о количестве атак

16:50 10.05.2026 Вс
3 мин
Какое направление фонта самое горячее?
aimg Эдуард Ткач
Армия РФ нарушает перемирие вторые сутки подряд: в Генштабе доложили о количестве атак Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (facebook.com/GeneralStaff.ua/)
По состоянию на 16:00, 10 мая, оккупанты с начала этих суток совершили уже 60 атак на позиции Сил обороны Украины. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сейчас продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. В частности, на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нововасильевка, Рогозино, Яструбщина, Будки, Атинское, Нескучное, Бачевск, Лужки, Волфино и Искрисковщина.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно боестолкновение из девяти, которые происходили сегодня. Кроме того, противник совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Лиманском направлении сегодня противник начинал пять штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки и Иванополья. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в направлении населенных пунктов Анновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и Гуляйпольское.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Что еще известно

Напомним, что по состоянию на вечер 9 мая россияне также нарушали перемирие, которое длится с 9 по 11 число. Согласно отчету Генштаба, на фронте зафиксировали 121 бой, и больше всего атак было на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Также мы писали, что вчера спикер Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российская армия действует менее активно. Однако он уточнил, что враг использует паузы в боях для усиления своих будущих наступательных возможностей.

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинских, редактор раздела "Бизнес"