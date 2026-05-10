ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті в день "перемир'я" відбулось понад 120 боїв, - Генштаб

00:54 10.05.2026 Нд
3 хв
Що відомо про ситуацію на фронтах?
aimg Едуард Ткач
На фронті в день "перемир'я" відбулось понад 120 боїв, - Генштаб Фото: окупанти були найбільш активни на двох напрямках (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Станом на 22:00, 9 травня, на фронті протягом доби відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог попри перемир'я прожовжив порушувати режим тиші, зокрема, на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Трамп допустил, что перемирие между Украиной и Россией может быть больше трех дней

Ворожі обстріли

У Генштабі поінформмували, що противник задіяв для ураження 4737 дронів-камікадзе та здійснив 1524 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 21 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Стариця, Тернова, Петро-Іванівка, Синельникове та Нововасилівка. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку противник штурмував один раз в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів в районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався покращити своє становище в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. Три з цих ворожих атак іще тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Новопідгороднє. Одна з цих атак триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 15 поранено, знищено дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та два укриття противника. Також ушкоджено три одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та чотири гармати. Знищено або подавлено 217 БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки. Одна з цих атак – триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки окупантів у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка. Одна штурмова дія ворога іще триває.

На Оріхівському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Що ще відомо

Нагадаємо, що, за словами речника Об’єднаних сил Віктора Трегубова, російська армія діє менш активно. Однак ворог використовує перерви в боях для посилення своїх наступальних можливостей.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський дозволив Росії провести парад на Червоній площі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація фронт Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"