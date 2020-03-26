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В Армении зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 16:31
В Армении зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/gageskidmore)

Из-за коронавируса скончался 72-летний мужчина

В Армении зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что умер 72-летний пациент в ереванской больнице "Норк". У него были ишемическая болезнь сердца, а также двусторонняя пневмония, полиуретановая недостаточность, респираторный дистресс-синдром, гипертония и нарушение сердечного ритма.

"К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний медикам не удалось спасти его жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта правительство Армении ужесточило меры в рамках режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Так, были введены ограничения на свободное передвижение граждан. Теперь при выходе из дома все граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карту.

Отметим, что в Армении ввели режим чрезвычайного положения. Он продлится месяц - до 16 апреля.

Кроме того, Министерство здравоохранения подтвердило 156 случаев коронавируса в Украине. Из них пять случаев летальных, один пациент выздоровел.

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