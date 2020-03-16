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Армения ввела чрезвычайное положение на месяц

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 13:59
Армения ввела чрезвычайное положение на месяц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайное положение вводится с 16 марта по 16 апреля

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в стране на месяц в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что чрезвычайное положение вводится в стране с 16 марта по 16 апреля. Решение Кабинета министров Армении должен одобрить сегодня парламент.

По состоянию на 16 марта в Армении подтверждены 30 случаев коронавируса. Один из пациентов уже вылечился. Более 300 человек остаются на карантина.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Нидерландах из-за коронавируса закрыли все школы. Школы будут открыты только для детей родителей, у которых жизненно важная работа (работники здравоохранения или службы неотложной помощи). Бары, рестораны и спортивные клубы также будут закрыты.

Также сообщалось, что с 16 марта в Румынии вводят чрезвычайное положение.

Отметим, в Украине 16 марта массово усиливают карантин в городах. Так о закрытии всех ТРЦ, магазинов и общепитов уже объявили в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Ужгороде, Полтаве, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе.

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