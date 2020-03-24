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Армения ужесточила меры чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 17:38
Армения ужесточила меры чрезвычайного положения
Фото: Никол Пашинян (primeminister.am)

Гражданам разрешено покидать дом лишь с паспортом и в случае крайней необходимости

Правительство Армении ужесточило меры в рамках режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.

В своем обращении к нации Пашинян отметил, что вводятся ограничения на свободное передвижение граждан. Теперь при выходе из дома все граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карту, а также объяснить цель своего выхода на улицу и заполнить специальную анкету.

Также закрываются все магазины и предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуре.

"Как минимум на неделю будут закрыты все кафе и рестораны. Закроются предприятия, которые не занимаются производством жизненно важных продуктов. Будут открыты только аптеки, банки и продуктовые магазины. И с 10 до 12 часов продуктовые магазины будут обслуживать только людей старше 65 лет", - сообщил Пашинян.

Отметим, по последним данным в Армении подтверждены 249 случаев коронавируса.

Напомним, с 16 марта в Армении ввели режим чрезвычайного положения. Он продлится месяц, до 16 апреля.

Также РБК-Украина писало, что Индия переходит в режим полной изоляции. Строгая изоляция будет продолжаться в течение трех недель.

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