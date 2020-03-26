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У Вірменії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 16:31
У Вірменії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com/gageskidmore)

Через коронавірус помер 72-річний чоловік

У Вірменії зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Повідомляється, що помер 72-річний пацієнт в єреванській лікарні "Норк". У нього були ішемічна хвороба серця, а також двостороння пневмонія, поліуретанова недостатність, респіраторний дистрес-синдром, гіпертонія і порушення серцевого ритму.

"На жаль, через супутніх захворювань медикам не вдалося врятувати його життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня уряд Вірменії посилив заходи в рамках режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, були введені обмеження на вільне пересування громадян. Тепер при виході з будинку всі громадяни зобов'язані мати при собі паспорт або ID-карту.

Зазначимо, що у Вірменії ввели режим надзвичайного стану. Він триватиме місяць - до 16 квітня.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я підтвердило 156 випадків коронавірусу в Україні. З них п'ять летальних випадків, один пацієнт видужав.

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