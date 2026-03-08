ua en ru
Арктика без Китаю: Пекін згортає проєкти з Росією через загрозу західних санкцій

17:20 08.03.2026 Нд
2 хв
Співпраця з Росією раптом виявилася дорожчою за будь-які вигоди
aimg Сергій Козачук
Арктика без Китаю: Пекін згортає проєкти з Росією через загрозу західних санкцій Фото: Китай виходить з арктичних проєктів РФ через санкції (Getty Images)

Китай поступово згортає активність у проєктах в Арктиці, оскільки співпраця з Росією не є повноцінною альтернативою Заходу та несе значні санкційні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також: Китай готує революцію: у новій п’ятирічці зроблять ставку на "гуманоїдних" роботів та космос

Причини скорочення інвестицій

За даними розвідки, хоча загальний обсяг іноземних інвестицій Пекіна в межах ініціативи "Один пояс, один шлях" зростає, арктичний напрямок втрачає пріоритетність.

Це зумовлено високими ризиками, складною логістикою та зростаючою геополітичною напруженістю.

Наразі Росія залишається фактично єдиним майданчиком для китайської експансії в регіоні, проте нові масштабні ініціативи не з’являються.

П’ять із шести спільних проєктів були погоджені ще до 2022 року, а один із них вже закрили через проблеми з реалізацією.

Вплив санкцій на співпрацю

СЗР наголошує, що головною перешкодою для китайського капіталу є міжнародні санкції, запроваджені проти РФ через агресію проти України.

Обмеження у фінансовому секторі, відсутність доступу до технологій та проблеми з міжнародним страхуванням роблять великі проєкти надто небезпечними для Пекіна.

У таких умовах Росія перетворюється на токсичного партнера, що веде до втрати нею інвестиційних можливостей та технологічного доступу навіть у стратегічних регіонах.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, офіційний Пекін неодноразово заявляв про свою нібито "нейтральну" позицію. Зокрема, у МЗС Китаю заперечили використання подвійних стандартів у реагуванні на міжнародні кризи та закликали до мирних переговорів.

Водночас китайська сторона стверджує, що не має важелів впливу на Росію для припинення бойових дій.

У Пекіні також зробили нову заяву щодо війни, наголосивши на необхідності поваги до територіальної цілісності всіх країн, проте уникаючи прямого засудження агресії РФ.

Разом з тим, США продовжують тиснути на КНР з метою обмеження підтримки російського військово-промислового комплексу. Очікується, що Україна та США попросять Пекін вжити конкретних кроків для послаблення Москви та припинення постачання товарів подвійного призначення.

Російська Федерація Україна Китай Арктика
