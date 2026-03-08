Арктика без Китая: Пекин сворачивает проекты с Россией из-за угрозы западных санкций
Китай постепенно сворачивает активность в проектах в Арктике, поскольку сотрудничество с Россией не является полноценной альтернативой Западу и несет значительные санкционные риски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Причины сокращения инвестиций
По данным разведки, хотя общий объем иностранных инвестиций Пекина в рамках инициативы "Один пояс, один путь" растет, арктическое направление теряет приоритетность.
Это обусловлено высокими рисками, сложной логистикой и растущей геополитической напряженностью.
Сейчас Россия остается фактически единственной площадкой для китайской экспансии в регионе, однако новые масштабные инициативы не появляются.
Пять из шести совместных проектов были согласованы еще до 2022 года, а один из них уже закрыли из-за проблем с реализацией.
Влияние санкций на сотрудничество
СВР отмечает, что главным препятствием для китайского капитала являются международные санкции, введенные против РФ из-за агрессии против Украины.
Ограничения в финансовом секторе, отсутствие доступа к технологиям и проблемы с международным страхованием делают крупные проекты слишком опасными для Пекина.
В таких условиях Россия превращается в токсичного партнера, что ведет к потере ею инвестиционных возможностей и технологического доступа даже в стратегических регионах.
Позиция Китая относительно войны в Украине
Напомним, официальный Пекин неоднократно заявлял о своей якобы "нейтральной" позиции. В частности, в МИД Китая отрицали использование двойных стандартов в реагировании на международные кризисы и призвали к мирным переговорам.
В то же время китайская сторона утверждает, что не имеет рычагов влияния на Россию для прекращения боевых действий.
В Пекине также сделали новое заявление о войне, подчеркнув необходимость уважения территориальной целостности всех стран, однако избегая прямого осуждения агрессии РФ.
Вместе с тем, США продолжают давить на КНР с целью ограничения поддержки российского военно-промышленного комплекса. Ожидается, что Украина и США попросят Пекин предпринять конкретные шаги для ослабления Москвы и прекращения поставок товаров двойного назначения.