Арктика без Китая: Пекин сворачивает проекты с Россией из-за угрозы западных санкций

17:20 08.03.2026 Вс
2 мин
Сотрудничество с Россией вдруг оказалось дороже любых выгод
aimg Сергей Козачук
Арктика без Китая: Пекин сворачивает проекты с Россией из-за угрозы западных санкций Фото: Китай выходит из арктических проектов РФ из-за санкций (Getty Images)

Китай постепенно сворачивает активность в проектах в Арктике, поскольку сотрудничество с Россией не является полноценной альтернативой Западу и несет значительные санкционные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также: Китай готовит революцию: в новой пятилетке сделают ставку на "гуманоидных" роботов и космос

Причины сокращения инвестиций

По данным разведки, хотя общий объем иностранных инвестиций Пекина в рамках инициативы "Один пояс, один путь" растет, арктическое направление теряет приоритетность.

Это обусловлено высокими рисками, сложной логистикой и растущей геополитической напряженностью.

Сейчас Россия остается фактически единственной площадкой для китайской экспансии в регионе, однако новые масштабные инициативы не появляются.

Пять из шести совместных проектов были согласованы еще до 2022 года, а один из них уже закрыли из-за проблем с реализацией.

Влияние санкций на сотрудничество

СВР отмечает, что главным препятствием для китайского капитала являются международные санкции, введенные против РФ из-за агрессии против Украины.

Ограничения в финансовом секторе, отсутствие доступа к технологиям и проблемы с международным страхованием делают крупные проекты слишком опасными для Пекина.

В таких условиях Россия превращается в токсичного партнера, что ведет к потере ею инвестиционных возможностей и технологического доступа даже в стратегических регионах.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Напомним, официальный Пекин неоднократно заявлял о своей якобы "нейтральной" позиции. В частности, в МИД Китая отрицали использование двойных стандартов в реагировании на международные кризисы и призвали к мирным переговорам.

В то же время китайская сторона утверждает, что не имеет рычагов влияния на Россию для прекращения боевых действий.

В Пекине также сделали новое заявление о войне, подчеркнув необходимость уважения территориальной целостности всех стран, однако избегая прямого осуждения агрессии РФ.

Вместе с тем, США продолжают давить на КНР с целью ограничения поддержки российского военно-промышленного комплекса. Ожидается, что Украина и США попросят Пекин предпринять конкретные шаги для ослабления Москвы и прекращения поставок товаров двойного назначения.

Российская Федерация Украина Китай Арктика
