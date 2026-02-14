"Не маємо впливу": у Китаї зробили нову заяву щодо війни РФ проти України

Китай не є стороною, безпосередньо залученою до війни Росії проти України. Тому Пекін не має вирішального впливу на її завершення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Пекін не є стороною, безпосередньо залученою до війни проти України, і не має вирішального впливу на її завершення", - сказав Ван Ї.

За його словами, роль Китаю полягає у сприянні мирним переговорам і заохоченні діалогу між сторонами.

Також глава МЗС Китаю наголосив, що оскільки війна відбувається на європейському континенті, Європа має повне право брати участь у переговорах.