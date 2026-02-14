ua en ru
"Не маємо впливу": у Китаї зробили нову заяву щодо війни РФ проти України

Субота 14 лютого 2026 11:50

"Не маємо впливу": у Китаї зробили нову заяву щодо війни РФ проти України Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван Ї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Китай не є стороною, безпосередньо залученою до війни Росії проти України. Тому Пекін не має вирішального впливу на її завершення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Китай може зупинити війну в Україні одним дзвінком, - Вітакер

"Пекін не є стороною, безпосередньо залученою до війни проти України, і не має вирішального впливу на її завершення", - сказав Ван Ї.

За його словами, роль Китаю полягає у сприянні мирним переговорам і заохоченні діалогу між сторонами.

Також глава МЗС Китаю наголосив, що оскільки війна відбувається на європейському континенті, Європа має повне право брати участь у переговорах.

Китай може зупинити війну в Україні

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. Він вважає, що Пекін міг би покласти край війні одним телефонним дзвінком до Москви.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог також вважає, що якби Китай припинив допомагати Росії, тоді війна в Україні могла б закінчитися вже завтра.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше стверджував, що Пекін на зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.

