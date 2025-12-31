UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Арктичне повітря несе мороз до -16: якою буде погода в Україні в перший день нового року

Завтра погода в Україні буде морозною (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні впродовж першого дня нового 2026 року - 1 січня - очікується по-справжньому зимовою та морозною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, у перший день нового року на українців очікує "справжня зимова погода".

Зазначається, що таку ситуацію зумовить "арктичне повітря, що продовжує надходити з півночі".

"Тож буде морозно", - констатували у прес-службі Укргідрометцентру.

Повідомляється при цьому, що невеликий сніг випадатиме:

  • на заході України;
  • у новорічну ніч - також і на сході та північному сході.

Погода в Україні завтра (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Також зверніть увагу, що на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця", - зауважили в УкрГМЦ.

Вітер очікується переважно західний, на заході країни - південно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом у Карпатах вдень місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується така:

  • в середньому по Україні - від 11 до 16 градусів нижче нуля;
  • на півдні країни та у більшості західних областей - від 5 до 10 градусів морозу.

Тим часом вдень 1 січня температуру повітря прогнозують на рівні:

  • по Україні - від 6 до 11 градусів нижче нуля;
  • на півдні та у більшості західних областей - від 1 до 6 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди для Києва та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.

На дорогах у перший день нового року подекуди ймовірна ожеледиця.

Вітер - переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 11 до 13 градусів морозу;
  • по області - від 11 до 16 градусів морозу.

Тим часом температура повітря завтра вдень:

  • у Києві - від 8 до 10 градусів морозу;
  • по області - від 6 до 11 градусів морозу.

Прогноз УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат "накрив" щільний шар снігу. При цьому температура повітря опустилась до -17°C.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

