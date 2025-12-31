Арктичне повітря несе мороз до -16: якою буде погода в Україні в перший день нового року

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, у перший день нового року на українців очікує "справжня зимова погода".

Зазначається, що таку ситуацію зумовить "арктичне повітря, що продовжує надходити з півночі".

"Тож буде морозно", - констатували у прес-службі Укргідрометцентру.

Повідомляється при цьому, що невеликий сніг випадатиме:

на заході України;

у новорічну ніч - також і на сході та північному сході.

Погода в Україні завтра (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Також зверніть увагу, що на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця", - зауважили в УкрГМЦ.

Вітер очікується переважно західний, на заході країни - південно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом у Карпатах вдень місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується така:

в середньому по Україні - від 11 до 16 градусів нижче нуля;

на півдні країни та у більшості західних областей - від 5 до 10 градусів морозу.

Тим часом вдень 1 січня температуру повітря прогнозують на рівні:

по Україні - від 6 до 11 градусів нижче нуля;

на півдні та у більшості західних областей - від 1 до 6 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди для Києва та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.

На дорогах у перший день нового року подекуди ймовірна ожеледиця.

Вітер - переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - від 11 до 13 градусів морозу;

по області - від 11 до 16 градусів морозу.

Тим часом температура повітря завтра вдень:

у Києві - від 8 до 10 градусів морозу;

по області - від 6 до 11 градусів морозу.

Прогноз УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)