Арктичне повітря несе мороз до -16: якою буде погода в Україні в перший день нового року

Погода в Україні впродовж першого дня нового 2026 року - 1 січня - очікується по-справжньому зимовою та морозною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, у перший день нового року на українців очікує "справжня зимова погода".
Зазначається, що таку ситуацію зумовить "арктичне повітря, що продовжує надходити з півночі".
"Тож буде морозно", - констатували у прес-службі Укргідрометцентру.
Повідомляється при цьому, що невеликий сніг випадатиме:
"Також зверніть увагу, що на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця", - зауважили в УкрГМЦ.
Вітер очікується переважно західний, на заході країни - південно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом у Карпатах вдень місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі очікується така:
Тим часом вдень 1 січня температуру повітря прогнозують на рівні:
По території міста Києва та Київської області погода завтра буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.
На дорогах у перший день нового року подекуди ймовірна ожеледиця.
Вітер - переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Тим часом температура повітря завтра вдень:
Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат "накрив" щільний шар снігу. При цьому температура повітря опустилась до -17°C.
