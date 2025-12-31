Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового года

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.