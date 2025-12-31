RU

Общество Образование Деньги Изменения

Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового года

Завтра погода в Украине будет морозной (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в течение первого дня нового 2026 года - 1 января - ожидается по-настоящему зимней и морозной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в первый день нового года украинцев ожидает "настоящая зимняя погода".

Отмечается, что такую ситуацию обусловит "арктический воздух, который продолжает поступать с севера".

"Поэтому будет морозно", - констатировали в пресс-службе Укргидрометцентра.

Сообщается при этом, что небольшой снег будет выпадать:

  • на западе Украины;
  • в новогоднюю ночь - также и на востоке и северо-востоке.

Погода в Украине завтра (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Также обратите внимание, что на дорогах местами будет образовываться гололедица", - отметили в УкрГМЦ.

Ветер ожидается преимущественно западный, на западе страны - юго-западный. Со скоростью 5-10 м/с.

Между тем в Карпатах днем местами вероятны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается такая:

  • в среднем по Украине - от 11 до 16 градусов ниже нуля;
  • на юге страны и в большинстве западных областей - от 5 до 10 градусов мороза.

Между тем днем 1 января температуру воздуха прогнозируют на уровне:

  • по Украине - от 6 до 11 градусов ниже нуля;
  • на юге и в большинстве западных областей - от 1 до 6 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 1 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды для Киева и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.

На дорогах в первый день нового года местами вероятна гололедица.

Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 11 до 13 градусов мороза;
  • по области - от 11 до 16 градусов мороза.

Между тем температура воздуха завтра днем:

  • в Киеве - от 8 до 10 градусов мороза;
  • по области - от 6 до 11 градусов мороза.

Прогноз УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

