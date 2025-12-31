Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового года

Погода в Украине в течение первого дня нового 2026 года - 1 января - ожидается по-настоящему зимней и морозной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в первый день нового года украинцев ожидает "настоящая зимняя погода".
Отмечается, что такую ситуацию обусловит "арктический воздух, который продолжает поступать с севера".
"Поэтому будет морозно", - констатировали в пресс-службе Укргидрометцентра.
Сообщается при этом, что небольшой снег будет выпадать:
"Также обратите внимание, что на дорогах местами будет образовываться гололедица", - отметили в УкрГМЦ.
Ветер ожидается преимущественно западный, на западе страны - юго-западный. Со скоростью 5-10 м/с.
Между тем в Карпатах днем местами вероятны порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается такая:
Между тем днем 1 января температуру воздуха прогнозируют на уровне:
По территории города Киева и Киевской области погода завтра будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.
На дорогах в первый день нового года местами вероятна гололедица.
Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Между тем температура воздуха завтра днем:
Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.