Головна » Життя » Суспільство

Все в снігу й 17 градусів морозу: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах (фото)

Середа 31 грудня 2025 11:56

Все в снігу й 17 градусів морозу: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах (фото) Погода у Карпатах сьогодні - може бути небезпечною (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку високогір'я Карпат "накрив" щільний шар снігу. При цьому температура повітря опустилась до -17°C.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Ситуація зранку на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:55 середи, 31 грудня 2025 року, погода на горі Піп Іван була хмарною. Видимість - обмеженою.

При цьому намело чимало снігу.

Вітер був південно-західним, зі швидкістю 15-17 м/с.

А ось температуру повітря зафіксували на рівні -17 градусів за Цельсієм.

Все в снігу й 17 градусів морозу: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах (фото)Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 31 грудня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Про що рятувальники просять туристів

"У горах ускладнення погодних умов", - застерегли громадян рятувальники.

Крім того, з огляду на погодні умови, туристів закликали:

  • утриматись від виходів у високогір'я;
  • завантажувати спеціальний мобільний додаток "Порятунок у горах".

Все в снігу й 17 градусів морозу: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах (фото)Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ситуація з погодою в урочищі Заросляк

Дещо "нижче" у Карпатах - в урочищі Заросляк (розташованому неподалік Говерли) - погода станом на 8:45 також була хмарною. Падав сніг.

Вітер був південно-західний, зі швидкістю 5-7 м/с.

Температура повітря становила -14°C.

"Глибина снігового покриву 25-30 см", - повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Все в снігу й 17 градусів морозу: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах (фото)Ситуація з погодою в урочищі Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Якої погоди чекати в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 31 грудня 2025 року погода по місту Івано-Франківськ та області очікується хмарною, з проясненнями.

Ймовірні невеликий сніг і слабка хуртовина. На дорогах - ожеледиця.

Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. При цьому його пориви можуть досягати небезпечної швидкості - 15-20 м/с.

Температуру повітря вдень прогнозують на рівні:

  • від 0 до 2 градусів морозу - по місту Івано-Франківськ;
  • від 0 до 5 градусів морозу - по Івано-Франківській області;
  • від 4 до 9 градусів морозу - на високогір'ї Карпат.

"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили спеціалісти.

Все в снігу й 17 градусів морозу: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах (фото)Прогноз погоди на 31 грудня в Івано-Франківській області (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі попередили громадян про справжнє зимове похолодання у більшості областей.

З огляду на це на річках і мілководді водосховищ України очікується поява та подальше посилення льодових явищ (які можуть нести небезпеку).

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

