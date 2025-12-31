Арктичне повітря несе мороз до -16: якою буде погода в Україні в перший день нового року
Погода в Україні впродовж першого дня нового 2026 року - 1 січня - очікується по-справжньому зимовою та морозною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чого чекати від погоди в Україні завтра
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, у перший день нового року на українців очікує "справжня зимова погода".
Зазначається, що таку ситуацію зумовить "арктичне повітря, що продовжує надходити з півночі".
"Тож буде морозно", - констатували у прес-службі Укргідрометцентру.
Повідомляється при цьому, що невеликий сніг випадатиме:
- на заході України;
- у новорічну ніч - також і на сході та північному сході.
Погода в Україні завтра (карта: facebook.com/UkrHMC)
"Також зверніть увагу, що на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця", - зауважили в УкрГМЦ.
Вітер очікується переважно західний, на заході країни - південно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом у Карпатах вдень місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі очікується така:
- в середньому по Україні - від 11 до 16 градусів нижче нуля;
- на півдні країни та у більшості західних областей - від 5 до 10 градусів морозу.
Тим часом вдень 1 січня температуру повітря прогнозують на рівні:
- по Україні - від 6 до 11 градусів нижче нуля;
- на півдні та у більшості західних областей - від 1 до 6 градусів морозу.
Прогноз погоди в Україні на 1 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди для Києва та області
По території міста Києва та Київської області погода завтра буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.
На дорогах у перший день нового року подекуди ймовірна ожеледиця.
Вітер - переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - від 11 до 13 градусів морозу;
- по області - від 11 до 16 градусів морозу.
Тим часом температура повітря завтра вдень:
- у Києві - від 8 до 10 градусів морозу;
- по області - від 6 до 11 градусів морозу.
Прогноз УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат "накрив" щільний шар снігу. При цьому температура повітря опустилась до -17°C.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.