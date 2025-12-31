Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового года

Погода в Украине в течение первого дня нового 2026 года - 1 января - ожидается по-настоящему зимней и морозной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

На дорогах в первый день нового года местами вероятна гололедица.

По территории города Киева и Киевской области погода завтра будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.

Между тем днем 1 января температуру воздуха прогнозируют на уровне:

Между тем в Карпатах днем местами вероятны порывы ветра до 15-20 м/с.

"Также обратите внимание, что на дорогах местами будет образовываться гололедица ", - отметили в УкрГМЦ.

Сообщается при этом, что небольшой снег будет выпадать :

Отмечается, что такую ситуацию обусловит " арктический воздух, который продолжает поступать с севера ".

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в первый день нового года украинцев ожидает "настоящая зимняя погода".

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.