ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового года

Среда 31 декабря 2025 17:14
UA EN RU
Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового года Завтра погода в Украине будет морозной (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в течение первого дня нового 2026 года - 1 января - ожидается по-настоящему зимней и морозной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в первый день нового года украинцев ожидает "настоящая зимняя погода".

Отмечается, что такую ситуацию обусловит "арктический воздух, который продолжает поступать с севера".

"Поэтому будет морозно", - констатировали в пресс-службе Укргидрометцентра.

Сообщается при этом, что небольшой снег будет выпадать:

  • на западе Украины;
  • в новогоднюю ночь - также и на востоке и северо-востоке.

Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового годаПогода в Украине завтра (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Также обратите внимание, что на дорогах местами будет образовываться гололедица", - отметили в УкрГМЦ.

Ветер ожидается преимущественно западный, на западе страны - юго-западный. Со скоростью 5-10 м/с.

Между тем в Карпатах днем местами вероятны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается такая:

  • в среднем по Украине - от 11 до 16 градусов ниже нуля;
  • на юге страны и в большинстве западных областей - от 5 до 10 градусов мороза.

Между тем днем 1 января температуру воздуха прогнозируют на уровне:

  • по Украине - от 6 до 11 градусов ниже нуля;
  • на юге и в большинстве западных областей - от 1 до 6 градусов мороза.

Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового годаПрогноз погоды в Украине на 1 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды для Киева и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.

На дорогах в первый день нового года местами вероятна гололедица.

Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 11 до 13 градусов мороза;
  • по области - от 11 до 16 градусов мороза.

Между тем температура воздуха завтра днем:

  • в Киеве - от 8 до 10 градусов мороза;
  • по области - от 6 до 11 градусов мороза.

Арктический воздух несет мороз до -16: какой будет погода в Украине в первый день нового годаПрогноз УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Снегопад Погода в Киеве Погода на день Метеоролог
Новости
Вместо здоровья - ракеты: РФ потратила на войну 22 годовых бюджета медицины
Вместо здоровья - ракеты: РФ потратила на войну 22 годовых бюджета медицины
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем