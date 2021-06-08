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Арестович назвал условия смены позиции Украины по воде для Крыма. МИД резко отреагировал

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Киев, Вторник 08 июня 2021 14:13
Арестович назвал условия смены позиции Украины по воде для Крыма. МИД резко отреагировал Фото: Олег Николенко и Алексей Арестович (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Советник главы Офиса президента и украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович считает, что позиция Киева по поставкам воды в оккупированный Крым может измениться в обмен на уступки со стороны России. Но Министерство иностранных дел категорично - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, Арестович в интервью "Телеграфу" отметил, что позиция официального Киева по воде для Крыма может измениться с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, в обмен на полное выполнение и вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на украинских условиях.

Но в МИД отмечают, что позиция Украины остается неизменной.

"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должно полностью осознавать свою ответственность", - отметил Николенко.

Он добавил, что невыполнение Россией международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы.

Обновлено от 14:20

На своем Facebook Арестович уточнил, что журналист спрашивал, существуют ли сценарии, при которых Украина может дать воду в Крым.

"Сугубо теоретически - если РФ пойдет на очень существенные уступки на наших условиях. Но она не пойдет. Поэтому, я о таких сценариях не говорю", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о снятии "водной блокады" Крыма. После оккупации полуострова Украина перекрыла Северо-Крымский канал. С тех пор в Крыму постоянно сталкиваются с нехваткой воды.

У президента Владимира Зеленского называли вопрос водоснабжения Крыма рычагом давления в руках Украины.

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