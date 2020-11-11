ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Зеленского назвали вопрос водоснабжения Крыма рычагом давления в руках Украины

Среда 11 ноября 2020 09:10
У Зеленского назвали вопрос водоснабжения Крыма рычагом давления в руках Украины
Фото: Северо-Крымский канал остается рычагом для деоккупации (УНИАН)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Вопрос водоснабжения Крыма для украинского правительства является чуть ли не единственным рычагом давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова. Легко от него отказываться Украина не планирует.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду".

Представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос воды позволит ускорить деоккупацию полуострова.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил Кориневич.

Ранее РБК-Украина писало, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения.

Также сообщалось, что в Офисе президента оценили ситуацию с водой в Крыму, заявив, что "войны за воду" не будет.

Кроме этого в представительстве президента в Крыму сообщали, что подача воды на полуостров с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийКрымвода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь