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Оккупанты угрожают Украине международным судом из-за "водной блокады" Крыма

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Симферополь, Понедельник 07 июня 2021 15:55
Оккупанты угрожают Украине международным судом из-за "водной блокады" Крыма Фото: оккупанты в Крыму угрожают судом из-за нехватки воды (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть Крыма готовит обращение в международный суд в связи с "водной блокадой" со стороны Украины. Следственный комитет Российской Федерации уже занимается этим делом.

Об этом заявил так называемый "первый вице-спикер Госсовета Крыма" Ефим Фикс, передают сепаратистские СМИ.

"Мы идем по своему направлению, направили обращение в СК России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека", - отметил Фикс.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва сняла "водную блокаду" Крыма после того, как в эксплуатацию ввели временный водопровод.

На выходных сообщалось, что на полуострове пытаются разными способами наполнить пересыхающие водохранилища. Например, в Алуште провели "субботник", чтобы расчистить русло рек, впадающих в одно из водохранилищ. До этого в оккупационном "Гидрометцентре" заявляли, что в водохранилищах Крыма еще больше снизился уровень воды.

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