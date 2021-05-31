В России заявили о снятии "водной блокады" Крыма. Помог временный водопровод

Кроме того, российский сенатор Сергей Колбин заявмл, что Чернореченское водохранилище, которое является основным источником питьевой воды в Севастополе, к началу лета накопило воды, которой хватит на восемь месяцев.

Он добавил, что это позволило снять "водную блокаду" Крыма до завершения строительства магистрального водопровода.

По его словам, для решения этого вопроса привлекалась российская армия.

Напомним, ранее так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявлял, что ситуация с водой на оккупированном полуострове такова, что хуже уже не будет. В будущем она якобы будет только улучшаться.

До этого российское научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска пресной воды для оккупированного Крыма. Предполагается, что под морем могут быть древние русла рек Дон и Кубань.