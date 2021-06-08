ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Арестович назвав умови зміни позиції України щодо води для Криму. МЗС різко відреагував

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 червня 2021 14:13
Арестович назвав умови зміни позиції України щодо води для Криму. МЗС різко відреагував Фото: Олег Ніколенко та Олексій Арестович (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Радник глави Офісу президента і української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Олексій Арестович вважає, що позиція Києва щодо поставок води до окупованого Криму може змінитися в обмін на поступки з боку Росії. Але Міністерство закордонних справ категоричне - дніпровська вода потече тільки в деокупований Крим.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначимо, Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" зазначив, що позиція офіційного Києва щодо води для Криму може змінитися з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, в обмін на повне виконання і виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на українських умовах.

Але в МЗС зазначають, що позиція України залишається незмінною.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що невиконання Росією міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи.

Оновлене від 14:20

На своєму Facebook Арестович уточнив, що журналіст запитував, чи існують сценарії, при яких Україна може дати воду до Криму.

"Суто теоретично - якщо РФ піде на дуже істотні поступки на наших умовах. Але вона не піде. Тому, я про такі сценарії не кажу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про зняття "водної блокади" Криму. Після окупації півострова Україна перекрила Північно-Кримський канал. З тих пір в Криму постійно стикаються з нестачею води.

У президента Володимира Зеленського називали питання водопостачання Криму важелем тиску в руках України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика МЗС Крим вода
NEWS
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив