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У РФ заявили про атаку безпілотника на аеродром "Шайківка", пошкоджено літак

Понеділок 21 серпня 2023 17:00
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У РФ заявили про атаку безпілотника на аеродром "Шайківка", пошкоджено літак Ілюстративне фото: У РФ заявили про атаку безпілотника на аеродром "Шайківка" (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Калузькій області Росії нібито сталася чергова атака безпілотників. Зокрема, на аеродром "Шайковка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними Baza, дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня.

За попередньою інформацією внаслідок падіння зазнав пошкоджень літак, який перебуває на аеродромі. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає.

Водночас губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв, що на території Кіровського району регіону нібито було відбито атаку безпілотника.

Mash повідомляє, що дрон впав на територію аеродрому сьогодні близько восьмої години ранку.

"Це був цивільний коптер, дооснащений СВУ і посиленою батареєю - його вчасно помітили і збили", - йдеться в повідомленні.

На місці падіння дрона утворилася воронка і розгорілася пожежа, яку загасили люди на місці, без залучення МНС.

У РФ заявили про атаку безпілотника на аеродром &quot;Шайківка&quot;, пошкоджено літак

Атаки дронів у РФ

19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сільці" у Новгородській області.

Вночі 20 серпня в російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів.

Також росіяни поскаржилися на "атаку дронів" у Ростовській області.

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