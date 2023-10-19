З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS

Збройні сили України 17 жовтня завдали удару далекобійними ракетами ATACMS по тимчасово окупованому росіянами Міжнародному аеропорту "Луганськ". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" .

Пошкодження на летовищі зафіксувала компанія Planet Labs. Перше фото зроблене 19 серпня, друге - 18 жовтня. На останньому знімку видно обгорілі сліди та руйнування.

Фото: Міжнародний аеропорт Луганськ після атаки ЗСУ (Схеми/Planet Labs)

Відповідно до знімків від Planet Labs, які опублікував засновник спільноти Frontelligence Insight, мінімум п'ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

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The visual evidence from the Planet Labs imagery at our disposal shows that a minimum of 5 helicopters have experienced varying degrees of damage. There's also a chance that other airfield vehicles have been affected, but the current resolution makes confirmation difficult. pic.twitter.com/UAtiqrufic — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 19, 2023

Зазначається, що ступінь пошкодження кожного літака оцінити важко через те, що уражаючими елементами касетних ATACMS є доволі мініатюрні M74 діаметром 6 см та вагою 600 грамів кожний. Однак навряд всі літаки у льотному стані.

Також на знімку помічено, що у деяких машин не вистачає лопатей, також зафіксовані сліди витоку паливно-мастильних матеріалів.

5/ By analyzing scorch mark patterns and submunition characteristics, we've concluded that avoiding damage, especially for larger objects like helicopters, is highly challenging. This is supported by secondary indicators like rotor absence, leaks, and missing parts. pic.twitter.com/i7ZnQZtCfH — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 19, 2023

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Вчора у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS.

Видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні. У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримала менше дюжини (12) далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Вчора джерела The New York Times повідомили, що США передали близько 20 таких ракет.