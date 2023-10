З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS

Пошкодження на летовищі зафіксувала компанія Planet Labs. Перше фото зроблене 19 серпня, друге - 18 жовтня. На останньому знімку видно обгорілі сліди та руйнування.

Фото: Міжнародний аеропорт Луганськ після атаки ЗСУ (Схеми/Planet Labs)

Відповідно до знімків від Planet Labs, які опублікував засновник спільноти Frontelligence Insight, мінімум п'ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

The visual evidence from the Planet Labs imagery at our disposal shows that a minimum of 5 helicopters have experienced varying degrees of damage. There's also a chance that other airfield vehicles have been affected, but the current resolution makes confirmation difficult. pic.twitter.com/UAtiqrufic