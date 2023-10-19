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З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS

Луганськ, Четвер 19 жовтня 2023 10:17
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З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS Фото: ракета ATACMS (sill-www.army.mil)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України 17 жовтня завдали удару далекобійними ракетами ATACMS по тимчасово окупованому росіянами Міжнародному аеропорту "Луганськ". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Пошкодження на летовищі зафіксувала компанія Planet Labs. Перше фото зроблене 19 серпня, друге - 18 жовтня. На останньому знімку видно обгорілі сліди та руйнування.

З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMSЗ’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS

Фото: Міжнародний аеропорт Луганськ після атаки ЗСУ (Схеми/Planet Labs)

Відповідно до знімків від Planet Labs, які опублікував засновник спільноти Frontelligence Insight, мінімум п'ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

Зазначається, що ступінь пошкодження кожного літака оцінити важко через те, що уражаючими елементами касетних ATACMS є доволі мініатюрні M74 діаметром 6 см та вагою 600 грамів кожний. Однак навряд всі літаки у льотному стані.

Також на знімку помічено, що у деяких машин не вистачає лопатей, також зафіксовані сліди витоку паливно-мастильних матеріалів.

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Вчора у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS.

Видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні. У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримала менше дюжини (12) далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Вчора джерела The New York Times повідомили, що США передали близько 20 таких ракет.

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Війна Росії проти України Луганськ аеропорт ВСУ ATACMS
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З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
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