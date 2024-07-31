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Apple заблокувала десятки застосунків із нелегальними онлайн-казино, - Мінцифри

Середа 31 липня 2024 11:40
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Apple заблокувала десятки застосунків із нелегальними онлайн-казино, - Мінцифри Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальним онлайн-казино після звернення Міністерства цифрової трансформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як розповів Федоров, звернення до Apple та Google щодо блокування азартних ігор відбулось за ініціативи президента України. Сьогодні ж були прийняті перші рішення - в App Store заблоковано 50 застосунків.

"Також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, - будуть одразу блокуватися", - написав Федоров.

Голова відомства додав, що у разі виявлення відповідних застосунків, можна повідомити на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа "Блокування казино".

"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - відзначив міністр.

Боротьба з онлайн-казино

У квітні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Після цього Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про боротьбу з ігровою залежністю, який передбачає обмеження на роботу онлайн-казино.

У травні Кабінет міністрів ухвалив постанову про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет.

Також Національний банк заборонив переведення кредитних коштів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в іграх.

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