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В Україні обмежили діяльність онлайн-казино

Україна, Понеділок 20 травня 2024 08:43
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В Україні обмежили діяльність онлайн-казино Фото: Азартні ігри в Інтернеті в України обмежили постановою Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет. Вона буде діяти до набрання чинності нового закону, який Верховна рада поки що ухвалила тільки в першому чинні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 травня 2024 р. № 566.

Згідно з документом, обмежена реклама азартних ігор з символікою Збройних сил та інших військових формувань.

Також постановою встановлено, що:

  • реєстрація організаторами азартних ігор в Інтернеті кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена;
  • під час проведення азартних ігор в Інтернеті організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця і після реєстрації гравця в онлайн-системі або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо:
    • ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше ніж один раз на місяць;
    • максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби і максимального часу його участі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.

Обмеження доступу до веб-сайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, шляхом блокування доменних імен здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Обмеження азартних ігор в Інтернеті

Нагадаємо, 20 квітня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті. Документ передбачає заборону реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначення ліміту часу у грі на тиждень.

Після цього Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про боротьбу з ігровою залежністю (лудоманією), який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та обмеження на роботу онлайн-казино.

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