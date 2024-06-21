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В Україні заборонили використання кредитних коштів для участі в азартних іграх

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 13:14
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В Україні заборонили використання кредитних коштів для участі в азартних іграх Фото: Кредити для участі в азартних іграх заборонені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України заборонив переведення кредитних коштів клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в іграх. Рішення почне діяти з 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування", - йдеться в повідомленні.

Боротьба з онлайн-казіно

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті.

Після цього Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про боротьбу з ігровою залежністю, який передбачає обмеження на роботу онлайн-казино.

У травні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет, яка буде діяти до набрання чинності нового закону.

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