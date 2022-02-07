Apple выпустит обновленный MacBook Pro начального уровня
Компания Apple планирует обновить свой MacBook Pro начального уровня. Однако, он не получит технологию ProMotion, которой оборудована модель 2021 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Обновленный MacBook Pro начального уровня не будет поддерживать переменную частоту обновления кадров до 120 Гц.
Также, вероятно, что ноутбук не будет оборудован и мини-светодиодной подсветкой, в связи с чем его экран не будет столь же ярким, как в его аналогов.
По словам журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, в целом Apple планирует выпустить как минимум четыре компьютера Mac с новым процессором M2 в текущем году.
Пока неизвестно, когда компания выпустит обновленную модель MacBook Pro, однако вряд ли ее продемонстрируют во время следующего мероприятия Apple, которое ожидается в начале весны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple готовит презентацию, которая состоится уже в начале весны. Компания продемонстрирует новый iPhone SE третьего поколения, а уже во время обновления до iOS 15.4 - пользователям будут доступны новые эмодзи.