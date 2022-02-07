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Apple выпустит обновленный MacBook Pro начального уровня

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Понедельник 07 февраля 2022 16:51
Apple выпустит обновленный MacBook Pro начального уровня Фото: Apple выпустит обновленный MacBook Pro (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple планирует обновить свой MacBook Pro начального уровня. Однако, он не получит технологию ProMotion, которой оборудована модель 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Обновленный MacBook Pro начального уровня не будет поддерживать переменную частоту обновления кадров до 120 Гц.

Также, вероятно, что ноутбук не будет оборудован и мини-светодиодной подсветкой, в связи с чем его экран не будет столь же ярким, как в его аналогов.

По словам журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, в целом Apple планирует выпустить как минимум четыре компьютера Mac с новым процессором M2 в текущем году.

Пока неизвестно, когда компания выпустит обновленную модель MacBook Pro, однако вряд ли ее продемонстрируют во время следующего мероприятия Apple, которое ожидается в начале весны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple готовит презентацию, которая состоится уже в начале весны. Компания продемонстрирует новый iPhone SE третьего поколения, а уже во время обновления до iOS 15.4 - пользователям будут доступны новые эмодзи.

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