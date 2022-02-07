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Apple випустить оновлений MacBook Pro початкового рівня

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Понеділок 07 лютого 2022 16:51
Apple випустить оновлений MacBook Pro початкового рівня Фото: Apple випустить оновлений MacBook Pro початкового рівня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує оновити свій MacBook Pro початкового рівня. Однак, він не отримає технологію ProMotion, якою обладнана модель 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Оновлений MacBook Pro початкового рівня не підтримуватиме змінну частоту оновлення кадрів до 120 Гц.

Також, ймовірно, що ноутбук не буде обладнаний й міні-світлодіодним підсвічуванням, у зв’язку з чим його екран не буде настільки ж яскравим, як у його аналогів.

За словами журналіста Марка Гурмана з Bloomberg, загалом Apple планує випустити як мінімум чотири комп'ютери Mac з новим процесором M2 у поточному році.

Наразі невідомо, коли компанія випустить оновлену модель MacBook Pro, однак навряд чи її продемонструють під час наступного заходу Apple, який очікується на початку весни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple готує презентацію, яка відбудеться вже на початку весни. Компанія продемонструє новий iPhone SE третього покоління, а вже під час оновлення до iOS 15.4 - користувачам будуть доступні нові емодзі.

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