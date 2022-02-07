Apple випустить оновлений MacBook Pro початкового рівня
Компанія Apple планує оновити свій MacBook Pro початкового рівня. Однак, він не отримає технологію ProMotion, якою обладнана модель 2021 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.
Оновлений MacBook Pro початкового рівня не підтримуватиме змінну частоту оновлення кадрів до 120 Гц.
Також, ймовірно, що ноутбук не буде обладнаний й міні-світлодіодним підсвічуванням, у зв’язку з чим його екран не буде настільки ж яскравим, як у його аналогів.
За словами журналіста Марка Гурмана з Bloomberg, загалом Apple планує випустити як мінімум чотири комп'ютери Mac з новим процесором M2 у поточному році.
Наразі невідомо, коли компанія випустить оновлену модель MacBook Pro, однак навряд чи її продемонструють під час наступного заходу Apple, який очікується на початку весни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple готує презентацію, яка відбудеться вже на початку весни. Компанія продемонструє новий iPhone SE третього покоління, а вже під час оновлення до iOS 15.4 - користувачам будуть доступні нові емодзі.