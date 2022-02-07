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Apple проведет новую презентацию в начале весны

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Понедельник 07 февраля 2022 15:21
Apple проведет новую презентацию в начале весны Фото: Apple проведет новую презентацию в начале весны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple планирует провести следующую презентацию уже в начале весны 2022 года. Ожидается, что компания покажет обновленный iPhone SE.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Во время мероприятия компания представит iPhone SE третьего поколения, обновленный iPad Air 2020 и новый компьютер Mac оснащен чипом Apple Silicon.

Источники Bloomberg утверждают, что планы компании могут измениться из-за задержек производства.

Ожидается, что новый SE будет оснащен модемом 5G, будет иметь улучшенные процессор и камеру. В то же время он сохранит дизайн, который похож на модель iPhone 8.

iPad Air, в свою очередь, также будет иметь лучший процессор и возможность подключения до 5G. Вероятно и то, что новый iMac Pro будет представлен с 27-дюймовым экраном.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple готовится к презентации обновленной модели SE с поддержкой 5G, а с выходом обновления iOS 15.4 пользователям будут доступны новые эмодзи.

Также РБК-Украина рассказывало, что Apple планирует добавить к своим телефонам функцию терминала.

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