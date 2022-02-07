Apple проведет новую презентацию в начале весны
Компания Apple планирует провести следующую презентацию уже в начале весны 2022 года. Ожидается, что компания покажет обновленный iPhone SE.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Во время мероприятия компания представит iPhone SE третьего поколения, обновленный iPad Air 2020 и новый компьютер Mac оснащен чипом Apple Silicon.
Источники Bloomberg утверждают, что планы компании могут измениться из-за задержек производства.
Ожидается, что новый SE будет оснащен модемом 5G, будет иметь улучшенные процессор и камеру. В то же время он сохранит дизайн, который похож на модель iPhone 8.
iPad Air, в свою очередь, также будет иметь лучший процессор и возможность подключения до 5G. Вероятно и то, что новый iMac Pro будет представлен с 27-дюймовым экраном.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple готовится к презентации обновленной модели SE с поддержкой 5G, а с выходом обновления iOS 15.4 пользователям будут доступны новые эмодзи.
Также РБК-Украина рассказывало, что Apple планирует добавить к своим телефонам функцию терминала.