ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple презентует новый iPhone SE с поддержкой 5G в начале весны, - Bloomberg

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 18:18
Apple презентует новый iPhone SE с поддержкой 5G в начале весны, - Bloomberg Фото: Apple презентует новый iPhone SE с поддержкой 5G в начале весны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple готовится к презентации нового смартфона iPhone. Это будет обновленная модель SE с поддержкой 5G.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники Bloomberg утверждают, что планы компании могут измениться из-за задержек производства.

В то же время новый iPhone будет обновленной моделью SE за последние пару лет. Устройство будет поддерживать 5G и будет оборудован улучшенной камерой, а также быстрым процессором.

Вероятно, что дизайн смартфона будет похож на модель SE 2020 года. В то же время новый iPad будет преемником модели Air. Также компания может презентовать в марте еще и Mac с фирменными чипами.

Ожидается, что весной Apple выпустит и iOS 15.4, которая будет содержать в себе обновление Face ID для людей в масках.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Apple запатентовала ноутбук из керамики и сенсорными клавишами.

Также издание рассказывало об эмодзи, которые станут доступными после установка обновления iOS 15.4.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
NEWS
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США