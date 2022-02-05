Apple презентует новый iPhone SE с поддержкой 5G в начале весны, - Bloomberg

Компания Apple готовится к презентации нового смартфона iPhone. Это будет обновленная модель SE с поддержкой 5G.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники Bloomberg утверждают, что планы компании могут измениться из-за задержек производства.

В то же время новый iPhone будет обновленной моделью SE за последние пару лет. Устройство будет поддерживать 5G и будет оборудован улучшенной камерой, а также быстрым процессором.

Вероятно, что дизайн смартфона будет похож на модель SE 2020 года. В то же время новый iPad будет преемником модели Air. Также компания может презентовать в марте еще и Mac с фирменными чипами.

Ожидается, что весной Apple выпустит и iOS 15.4, которая будет содержать в себе обновление Face ID для людей в масках.