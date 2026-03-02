Apple показала найдешевший iPhone: чим здивує новинка
Apple представила iPhone 17e - найбюджетнішу модель у лінійці iPhone 17.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple, новинку можна буде замовити з 4 березня.
Яким буде новий iPhone 17e
Смартфон відрізняється флагманським чипом та оновленою камерою за відносно доступною ціною. Базова версія коштує 599 доларів і має 256 ГБ вбудованої пам'яті - вдвічі більше, ніж у попередньої моделі за ту ж ціну.
В основі iPhone 17e - новий чип A19, який забезпечує швидку роботу у щоденних завданнях, іграх і функціях штучного інтелекту.
Смартфон також отримав модем C1X власної розробки Apple. За даними компанії, він вдвічі швидший за модем C1, що стояв у попередньому iPhone 16e.
Особливості камери та екрану
Фото: як виглядає бічна грань iPhone 17e (Apple)
iPhone 17e має 48-мегапіксельну камеру Fusion. Вона знімає портрети нового покоління та відео у форматі 4K Dolby Vision.
Завдяки технології сенсорного кропу камера видає двократне збільшення оптичної якості - фактично два фокусні відстані в одному модулі без окремого телеоб'єктива.
Діагональ дисплея - 6,1 дюйма, тип - Super Retina XDR. Захисне скло - Ceramic Shield 2: за даними Apple, воно у 3 рази стійкіше до подряпин і краще справляється з відблисками на сонці, ніж попередня версія.
Є підтримка MagSafe. Вона дозволяє використовувати швидку бездротову зарядку та сумісні аксесуари.
Якщо смартфон опиняється поза зоною стільникового зв'язку та Wi-Fi, доступні супутникові функції Apple:
- екстрений виклик
- допомога на дорозі
- повідомлення
- відстеження локації через супутник.
Що ще представила Apple
Фото: iPad Air 2026 отримав мінімальні зміни (Apple)
Одночасно компанія анонсувала iPad Air з чипом M4. Від попередника він відрізняється:
- 12 ГБ оперативної пам'яті (було 8 Гб)
- Wi-Fi 7 замість Wi-Fi 6E
- Bluetooth 6 замість 5.3.
Кольори і дизайн лишилися без змін, пристрій став трохи важчим - на 4-5 грамів.
-
Ціни на 11-дюймову версію:
- 600 доларів - тільки Wi-Fi
- 750 доларів - Wi-Fi + стільниковий зв'язок
-
Ціни на 13-дюймову версію:
- 800 доларів - тільки Wi-Fi
- 950 доларів - Wi-Fi + стільниковий зв'язок
Формат Apple Experience: три дні та три міста
Цьогоріч Apple відходить від традиційного формату єдиного онлайн-стріму з Купертіно. Компанія анонсувала серію заходів під назвою "Apple Experience", що триватимуть три дні — з 2 по 4 березня.
Презентації пройдуть одночасно у трьох мегаполісах світу: Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Замість класичного шоу зі сцени, журналісти та інфлюенсери отримають можливість одразу протестувати пристрої в спеціальних демозонах.
Окрім iPhone 17e та оновленого iPad Air, технологічний гігант готує ще кілька гучних прем'єр. Головною інтригою став абсолютно новий бюджетний MacBook (імовірно з 12-дюймовим екраном), який працюватиме на чипі A18 Pro від iPhone 16 Pro.
Також лінійка комп'ютерів поповниться новими MacBook Pro, а для поціновувачів екосистеми "яблучної" компанії готується презентація монітора Studio Display з технологією mini-LED.