Apple показала самый дешевый iPhone: чем удивит новинка: чем удивит новинка

Понедельник 02 марта 2026 17:31
UA EN RU
Apple показала самый дешевый iPhone: чем удивит новинка: чем удивит новинка Фото: iPhone 17e выйдет в четырех цветах (Apple)
Автор: Елена Чупровская

Apple представила iPhone 17e - самую бюджетную модель в линейке iPhone 17.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple, новинку можно будет заказать с 4 марта.

Каким будет новый iPhone 17e

Смартфон отличается флагманским чипом и обновленной камерой по относительно доступной цене. Базовая версия стоит 599 долларов и имеет 256 ГБ встроенной памяти - вдвое больше, чем у предыдущей модели за ту же цену.

В основе iPhone 17e - новый чип A19, который обеспечивает быструю работу в ежедневных задачах, играх и функциях искусственного интеллекта.

Смартфон также получил модем C1X собственной разработки Apple. По данным компании, он вдвое быстрее модема C1, который стоял в предыдущем iPhone 16e.

Особенности камеры и экрана

Apple показала самый дешевый iPhone: чем удивит новинка: чем удивит новинкаФото: как выглядит боковая грань iPhone 17e (Apple)

iPhone 17e имеет 48-мегапиксельную камеру Fusion. Она снимает портреты нового поколения и видео в формате 4K Dolby Vision.

Благодаря технологии сенсорного кропа камера выдает двукратное увеличение оптического качества - фактически два фокусных расстояния в одном модуле без отдельного телеобъектива.

Диагональ дисплея - 6,1 дюйма, тип - Super Retina XDR. Защитное стекло - Ceramic Shield 2: по данным Apple, оно в 3 раза устойчивее к царапинам и лучше справляется с бликами на солнце, чем предыдущая версия.

Есть поддержка MagSafe. Она позволяет использовать быструю беспроводную зарядку и совместимые аксессуары.

Если смартфон оказывается вне зоны сотовой связи и Wi-Fi, доступны спутниковые функции Apple:

  • экстренный вызов
  • помощь на дороге
  • уведомления
  • отслеживание локации через спутник.

Что еще представила Apple

Apple показала самый дешевый iPhone: чем удивит новинка: чем удивит новинкаФото: iPad Air 2026 получил минимальные изменения (Apple)

Одновременно компания анонсировала iPad Air с чипом M4. От предшественника он отличается:

  • 12 ГБ оперативной памяти (было 8 Гб)
  • Wi-Fi 7 вместо Wi-Fi 6E вместо Wi-Fi 6E
  • Bluetooth 6 вместо 5.3.

Цвета и дизайн остались без изменений, устройство стало немного тяжелее - на 4-5 граммов.

  • Цены на 11-дюймовую версию:

  • 600 долларов - только Wi-Fi
  • 750 долларов - Wi-Fi + сотовая связь

  • Цены на 13-дюймовую версию:

  • 800 долларов - только Wi-Fi
  • 950 долларов - Wi-Fi + сотовая связь

Формат Apple Experience: три дня и три города

В этом году Apple отходит от традиционного формата единого онлайн-стрима из Купертино. Компания анонсировала серию мероприятий под названием "Apple Experience", которые продлятся три дня - со 2 по 4 марта.

Презентации пройдут одновременно в трех мегаполисах мира: Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Вместо классического шоу со сцены, журналисты и инфлюенсеры получат возможность сразу протестировать устройства в специальных демозонах.

Кроме iPhone 17e и обновленного iPad Air, технологический гигант готовит еще несколько громких премьер. Главной интригой стал совершенно новый бюджетный MacBook (предположительно с 12-дюймовым экраном), который будет работать на чипе A18 Pro от iPhone 16 Pro.

Также линейка компьютеров пополнится новыми MacBook Pro, а для ценителей экосистемы "яблочной" компании готовится презентация монитора Studio Display с технологией mini-LED.

