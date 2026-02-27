Покажуть iPhone 17e та новий MacBook? Тім Кук анонсував "великий тиждень"
Apple готується до масштабного тижня презентацій. Починаючи з 2 березня компанія анонсує до п'яти нових пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Apple Тіма Кука.
Він опублікував у соцмережі X коротке відео з логотипом Mac та хештегом #AppleLaunch і пообіцяв "великий тиждень попереду".
Що покаже Apple
Протягом трьох днів компанія планує представити одразу кілька пристроїв:
- iPhone 17e - доступніша версія смартфона;
- MacBook Air на чипі M5;
- MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max;
- iPad Air з чипом M4;
- iPad 12 з процесором A18 і підтримкою Apple Intelligence.
A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r— Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026
Живі покази у трьох містах
4 березня Apple проведе офлайн-захід Apple Experience у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Журналісти, запрошені на подію, зможуть особисто протестувати нові продукти.
Також є інформація про можливий випуск чохла для iPhone із вбудованою супутниковою антеною.
Згідно з попередніми даними, весняна презентація Apple охопить широку лінійку пристроїв - від мобільних девайсів до комп'ютерів.
Проте головна увага прикута до інноваційної розробки у сфері ШІ. Цей продукт базується на трьох сильних сторонах, які можуть суттєво трансформувати ринковий ландшафт. Втім, дата його появи ще не відома.