Покажуть iPhone 17e та новий MacBook? Тім Кук анонсував "великий тиждень"

П'ятниця 27 лютого 2026 13:16
Покажуть iPhone 17e та новий MacBook? Тім Кук анонсував "великий тиждень" Фото: Apple готує "великий тиждень" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Apple готується до масштабного тижня презентацій. Починаючи з 2 березня компанія анонсує до п'яти нових пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Apple Тіма Кука.

Читайте також: Apple готує дешевший MacBook: скільки він може коштувати в Україні

Він опублікував у соцмережі X коротке відео з логотипом Mac та хештегом #AppleLaunch і пообіцяв "великий тиждень попереду".

Що покаже Apple

Протягом трьох днів компанія планує представити одразу кілька пристроїв:

  • iPhone 17e - доступніша версія смартфона;
  • MacBook Air на чипі M5;
  • MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max;
  • iPad Air з чипом M4;
  • iPad 12 з процесором A18 і підтримкою Apple Intelligence.

Живі покази у трьох містах

4 березня Apple проведе офлайн-захід Apple Experience у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Журналісти, запрошені на подію, зможуть особисто протестувати нові продукти.

Також є інформація про можливий випуск чохла для iPhone із вбудованою супутниковою антеною.

Згідно з попередніми даними, весняна презентація Apple охопить широку лінійку пристроїв - від мобільних девайсів до комп'ютерів.

Проте головна увага прикута до інноваційної розробки у сфері ШІ. Цей продукт базується на трьох сильних сторонах, які можуть суттєво трансформувати ринковий ландшафт. Втім, дата його появи ще не відома.

