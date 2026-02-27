Покажуть iPhone 17e та новий MacBook? Тім Кук анонсував "великий тиждень"

Apple готується до масштабного тижня презентацій. Починаючи з 2 березня компанія анонсує до п'яти нових пристроїв.

Він опублікував у соцмережі X коротке відео з логотипом Mac та хештегом #AppleLaunch і пообіцяв "великий тиждень попереду". Що покаже Apple Протягом трьох днів компанія планує представити одразу кілька пристроїв: iPhone 17e - доступніша версія смартфона;

- доступніша версія смартфона; MacBook Air на чипі M5;

MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max;

iPad Air з чипом M4;

iPad 12 з процесором A18 і підтримкою Apple Intelligence. A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026 Живі покази у трьох містах 4 березня Apple проведе офлайн-захід Apple Experience у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Журналісти, запрошені на подію, зможуть особисто протестувати нові продукти. Також є інформація про можливий випуск чохла для iPhone із вбудованою супутниковою антеною.