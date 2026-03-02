Яким буде найдешевший MacBook в історії та коли презентація: всі подробиці

Apple готує запуск абсолютно нового бюджетного MacBook, який стане головною сенсацією великої презентації 4 березня. Генеральний директор Тім Кук уже анонсував "важливий тиждень" з хештегом #AppleLaunch, а офіційні заходи для преси пройдуть одночасно у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї.

Більше цікавого: ASUS представила нову версію ігрового ноутбука з AMD Gorgon Point

РБК-Україна розповідає більше про новий MacBook, презентація якого відбудеться цього тижня.

Новий дизайн та концепція "MacBook для мас"

Згідно з інформацією авторитетного ресурсу MacRumors, новий недорогий ноутбук отримає алюмінієвий корпус, який за дизайном дуже нагадує актуальний MacBook Air.

Пристрій матиме дисплей діагоналлю від 12,9 до 13 дюймів (за різними даними).

Аналітики припускають, що новинка може стати ідейним спадкоємцем компактного 12-дюймового MacBook, який раніше цінували за екстремальну легкість.

Для досягнення низької ціни Apple доведеться піти на певні компроміси. Ноутбук може отримати дещо товстіший корпус порівняно з лінійкою Air, що дозволить використовувати дешевші технології виробництва та встановити більш містку батарею.

Також очікується, що екран матиме нижчу яскравість, відсутність підтримки True Toneта, можливо, залишиться без підсвічування клавіатури.

Такі характеристики роблять пристрій ідеальним аналогом Chromebook для студентів та освітнього сектору.

Apple презентує новий MacBook 4 березня (фото: apple.com)

Технічна революція: чип від iPhone всередині Mac

Основною особливістю нового MacBook стане його "серце". Вперше в історії Appleпланує відмовитися від комп’ютерних чіпів серії M у ноутбуках на користь мобільної платформи A18 Pro, яка зараз встановлена в iPhone 16 Pro. Це стратегічний крок, що дозволить радикально знизити ціну пристрою, зберігши при цьому фірмову плавність роботи.

Чіп A18 Pro виготовлений за передовим 3-нанометровим техпроцесом другого покоління. Він має 6-ядерний центральний процесор (4 продуктивних та 2 енергоефективних ядра), 6-ядерний графічний прискорювач та потужний 16-ядерний нейронний рушій Neural Engine, спеціально оптимізований для завдань штучного інтелекту Apple Intelligence.

Згідно з тестами Geekbench, A18 Pro демонструє дивовижні результати для мобільного процесора.

Його середній бал в одноядерному режимі становить 3451, що вище, ніж у першого "комп’ютерного" чіпа Apple M1. Ба більше, за потужністю на одне ядро новинка майже не поступається флагманському iPad Pro на базі M4 (3694 бали).

Основна різниця відчутна в багатоядерних задачах: тут A18 Pro набирає близько 8572 балів, тоді як професійний M4 демонструє понад 13 700. Це означає, що MacBook на базі A18 Pro буде ідеальним інструментом для щоденної рутини:

миттєве відкриття десятків вкладок у браузері

робота з великими текстовими документами та таблицями

перегляд відео у високій якості та базове редагування фото.

Проте варто розуміти обмеження: цей ноутбук не призначений для важкого 4K-рендерингу, складного 3D-моделювання чи професійного геймінгу.

Це "робоча конячка"для навчання, яка має стати відповіддю Apple на популярні у США та Європі бюджетні Chromebook.

Apple презентує новий MacBook 4 березня (фото: Getty Images)

Пам'ять та сховище: "золота середина" між Mac та iPhone

Питання оперативної пам'яті залишається дискусійним. Сучасні комп'ютери Mac тепер стартують від 16 ГБ RAM, проте iPhone 16 Pro працює на 8 ГБ.

Оскільки 8 ГБ є критичним мінімумом для коректної роботи нейромереж Apple Intelligence, очікується, що бюджетний MacBook отримає саме такий обсяг у базовій версії.

Однак не виключено, що для підтримки статусу "комп'ютера" Apple все ж залишить 16 ГБ.

Що стосується постійної пам'яті, компанія може застосувати ще один метод економії.

Якщо MacBook Air починається з 256 ГБ, то для цієї бюджетної моделі можуть повернути конфігурацію на 128 ГБ.

Це дозволить ще більше знизити вхідний поріг ціни, зробивши ноутбук максимально доступним для студентів.

Зокрема, порти USB-C у новому MacBook не підтримуватимуть технологію Thunderbolt.

Це означає, що користувачі зможуть підключити лише один зовнішній дисплей, а швидкість передачі даних через порти та SSD-накопичувач буде нижчою, ніж у дорожчих моделей.

Палітра кольорів та очікувана вартість

Apple планує випустити новинку в яскравих кольорах, щоб підкреслити її молодіжну спрямованість.

За інформацією джерел Bloomberg, компанія протестувала світло-жовтий, світло-зелений, синій, рожевий, сріблястий та темно-сірий варіанти.

Ймовірні кольори нового MacBook (ілюстрація: 9to5mac.com)

Найімовірніше, у продаж надійдуть щонайменше чотири кольори, які будуть перегукуватися з палітрою iPad.

Щодо вартості, то експерти прогнозують ціну в межах від 599 до 799 доларів (від 26 до 34 тис. грн). Це суттєво дешевше за MacBook Air, ціна якого стартує від 999 доларів(близько 43 тис. грн).

Таким чином, новий бюджетний MacBook заповнить цінову нішу між iPad Air та професійними ноутбуками компанії.

Тиждень Apple Launch 2026: графік та формат подій

Починаючи з понеділка, 2 березня, технологічний світ входить у режим очікування перших великих анонсів Apple цього року.

Тім Кук не дарма використав хештег #AppleLaunch - компанія вирішила відмовитися від формату однієї короткої презентації на користь цілого тижня релізів.

Це означає, що вже 2-3 березня на офіційному сайті Apple можуть з'явитися перші пресрелізи щодо оновлених аксесуарів або незначних оновлень iPad, готуючи грунт для головної події.

Центральною точкою тижня стане середа, 4 березня. Apple проводить серію закритих медіа-заходів у ключових світових хабах: Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї.

Такий вибір локацій підкреслює глобальність запуску бюджетного MacBook - компанія цілиться в освітні ринки США, Європи та Азії одночасно.

Формат hands-on, на який запросили журналістів, свідчить про те, що нові пристрої можна буде протестувати на місці відразу після офіційної частини.

Окрім бюджетного ноутбука, цей тиждень має стати вирішальним для лінійки смартфонів.

Анонсований iPhone 17e покликаний змінити уявлення про доступний гаджет Apple, запропонувавши преміальний дизайн за менші гроші.

Також аналітики очікують на мінорні оновлення лінійок Mac mini та стандартних моделей iPad, які можуть отримати нові кольори та покращені модулі зв'язку Wi-Fi 7.

Судячи з усього, з новими продуктами Apple робить ставку на масовість: замість того, щоб фокусуватися лише на професійних користувачах, компанія повертається до коріння - створення доступних, але стильних інструментів для навчання та повсякденного життя.