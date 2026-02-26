Apple готує дешевший MacBook: скільки він може коштувати в Україні

Apple вже наступного тижня може представити новий бюджетний MacBook. Інсайдер розкрив вісім обмежень моделі та ймовірну ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors .

Точної ціни Apple поки не оголошувала. За різними оцінками, стартова ціна в США становитиме від 599 до 799 доларів . В Україні з урахуванням курсу долара та магазинної націнки це щонайменше 25 тисяч гривень - але офіційна ціна стане відома лише після анонсу.

Новий MacBook буде дешевшим за MacBook Air і MacBook Pro. Але за меншу ціну доведеться чимось пожертвувати.

