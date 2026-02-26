Apple готує дешевший MacBook: скільки він може коштувати в Україні
Apple вже наступного тижня може представити новий бюджетний MacBook. Інсайдер розкрив вісім обмежень моделі та ймовірну ціну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.
Що відомо про новинку
Новий MacBook буде дешевшим за MacBook Air і MacBook Pro. Але за меншу ціну доведеться чимось пожертвувати.
8 обмежень бюджетного MacBook
- Нижча яскравість екрана - менш як 500 ніт (у MacBook Air - 500 ніт;
- Немає True Tone - дисплей не підлаштовуватиметься під навколишнє світло;
- Максимум 512 ГБ пам'яті - варіантів на 1 ТБ і 2 ТБ не буде;
- Повільніший SSD - швидкість читання і запису нижча, ніж у старших моделей;
- Немає швидкої зарядки;
- Немає підсвічування клавіатури;
- Немає підтримки навушників з високим опором;
- Чип MediaTek замість Apple N1 - це означає слабшу підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та функцій на кшталт AirDrop і Personal Hotspot.
Точної ціни Apple поки не оголошувала. За різними оцінками, стартова ціна в США становитиме від 599 до 799 доларів. В Україні з урахуванням курсу долара та магазинної націнки це щонайменше 25 тисяч гривень - але офіційна ціна стане відома лише після анонсу.
Раніше повідомлялось, що Apple може презентувати навесні. Це не лише новий ноутбук та смартфон, але й навушники та комп'ютери.
А ще "яблучний" виробник готує інноваційний продукт, який може змінити ринок ШІ. У нього є три головні переваги.